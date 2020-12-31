اقرأ الآن| جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021 كامل هنا

بعد انتهاء عام 2020 واستقبال العام الجديد2021، تزداد التساؤلات حول جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021 ، خاصة مع احتفالات أعياد الميلاد، وعليه فقد قامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بتشكيل لجان بهدف تسهيل و متابعة صرف معاشات شهر يناير حيث أنه سيتم صرف المعاشات لما يقرب من 10.5 مليون مستفيد.

جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

وضعت الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة التضامن الإجتماعى، خطة وجدول لمنع التزاحم أمام منافذ صرف المعاشات خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أن الوزارة أعلنت أنه سيتم صرف المعاش على ثلاث فئات، حيث أن الشريح الأولى والتى يبلغ عددها 2.4 مليون مواطن سيتم صرف استحقاقاتهم التأمينية اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

قيمة معاشات يناير 18 مليار جنيه

وفيما يخص الشرائح التالية سيتم صرف باقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة، حيث بلغ إجمال معاشات شهر يناير مايقرب من 18 مليار جنيه، كما تمكن وزارة التضامن صاحب المعاش الذى يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" إمكانية صرف المستحقات التأمينية من ماكينات الصراف الآلى، وتوزع ماكينات الصرف الآلي على كافة محافظات الجمهورية حيث يبلغ عددها 12 الاف ماكينة.

أما الشريحة الثانية يمكنها صرف معاشات يناير يومي 1 و2 يناير ، أما الشريخة الثانية فإنه يمكنها الحصول على معاشاتها يومي 3 و4 يناير.

برنامج تكافل وكرامة

وفى إطار ما تقوم به وزارة التضامن من أعمال وإجراءات للتخفيف عن المواطنين، فإن الوزارة تستمر فى صرف المساعدات النقدية لـ مستفيدي برنامج تكافل وكرامة والذين تخلفو عن المواعيد المحددة عن شهر ديسمبر الجاري، وسط الإجراءات الإحترازية الكاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبعد عرض جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021 فقد يأتي ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لـ صرف معاشات شهر يناير 2021، حيث أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى اللواء جمال عوض إن منافذ الهيئة على أتم الإستعداد لإستقبال المستحقين، والبالغ عددهم 10.5 مليون مستحق، وبالنسبة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس قال رئيس هيئة التأمين الاجتماعى أن تكلفتها تقدر بـ 7 مليار جنيه

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