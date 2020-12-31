صلاح السابع.. أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى

نشرت شبكة "سكاي" البريطانية عن قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا، والتي تضمنت تواجد اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وتعد الدوريات الخمس الكبرى هي "الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي، الفرنسي".

وأعلنت شبكة "سكاي" البريطانية، قائمة بـ10 لاعبين قدموا أفضل أداء في عام 2020 في الدوريات الخمسة الكبرى.

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ميسي الأفضل ورنالدو الثالث

وجاء ليونيل ميسي على رأس القائمة القائمة برصيد 111.608 نقطة حيث أستطاع ان يسجل 23 هدفًا وصنع 110 فرصة، وساهم في صناعة 18 هدفا، واحتل نجم فريق ليفربول المصري محمد صلاح المركز السابع.

وجاء في المركز الثالث كريستيانو رونالدو 39 هدفا و48 فرصة تهديف، وصنع 6 أهداف.

أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى في 2020

ليوينل ميسي 111.608 نقطة

روبرت ليفاندوفسكي 106.703 نقطة.

كريستيانو رونالدو 90.450 نقطة.

برونو فرنانديز 87.998 نقطة.

روميلو لوكاكو 84.329 نقطة.

توماس مولر 83.052 نقطة.

محمد صلاح 80.932 نقطة.

إيرلينج هالاند 76.239 نقطة.

كريم بنزيما 72.187 نقطة.

شيرو إيموبيلي 72.225 نقطة.