عاجل.. إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

أعلن رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية بعدما تم شفاءه حيث كتب عبر حسابه الشخصي من خلال خاصية استوري على "انستجرام" :"المسحة إيجابي بعد ما كانت سلبية و في انتظار نتيجة مسحة اليوم إن شاء الله دعواتكم".

رباعي الأهلي كورونا

مسحة جديدة لأفشه

تعافي كهربا

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صباح اليوم عن أيجابية مسحة الثلاثي، محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق، وأكرم توفيق لاعب وسط الفريق، ومروان محسن مهاجم الفريق، بالإضافة لمحمد هاني ظهير أيمن الفريق لتتسبب مسحة رباعي الأهلي في غيابهم عن مباراة الغد أمام وادي دجلة وأكد عبدالحفيظ أن الرباعي المصاب سيخضع للبرتوكول العلاجي المتبع من أجل شفاء اللاعبين والعودة من جديد للمشاركة في مبارايات الفريق الفترة القادمة.وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب محمد مجدي أفشة صانع العاب الفريق سيخضع لمسحة جديدة من أجل التأكد من سلامة اللاعب وهو إجراء طبيعي ومتبع ضمن البرتوكول الطبي يصبح عدد إجمالي المصابين بكورونا ضمن صفوف الأهلي 5 لاعبين في ظل عدم شفاء اللاعب عمرو السولية من الإصابه بفيروس كورونا.يذكر أن كهربا أصيب في الفترة الماضية بفيروس كورونا في شهر نوفمبر الماضي قبل أن يتعافى اللاعب ويعود للمباريات من جديد لكن سرعان ماعاد الفيروس لكهربا من جديد.

ويواجه الأهلي وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسه عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب الأهلي we السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الغد.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري