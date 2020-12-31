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عاجل.. إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

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رامي ربيعة-أرشيفية

أعلن رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية بعدما تم شفاءه حيث كتب عبر حسابه الشخصي من خلال خاصية  استوري على "انستجرام" :"المسحة إيجابي بعد ما كانت سلبية و في انتظار نتيجة مسحة اليوم إن شاء الله دعواتكم".

رباعي الأهلي كورونا

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صباح اليوم عن أيجابية مسحة الثلاثي، محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق، وأكرم توفيق لاعب وسط الفريق، ومروان محسن مهاجم الفريق، بالإضافة لمحمد هاني ظهير أيمن الفريق لتتسبب مسحة رباعي الأهلي في غيابهم عن مباراة الغد أمام وادي دجلة وأكد عبدالحفيظ أن الرباعي المصاب سيخضع للبرتوكول العلاجي المتبع من أجل شفاء اللاعبين والعودة من جديد للمشاركة في مبارايات الفريق الفترة القادمة.

مسحة جديدة لأفشه

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب محمد مجدي أفشة صانع العاب الفريق سيخضع لمسحة جديدة من أجل التأكد من سلامة اللاعب وهو إجراء طبيعي ومتبع ضمن البرتوكول الطبي يصبح عدد إجمالي المصابين بكورونا ضمن صفوف الأهلي 5 لاعبين في ظل عدم شفاء اللاعب عمرو السولية من الإصابه بفيروس كورونا.

تعافي كهربا

يذكر أن كهربا أصيب في الفترة الماضية بفيروس كورونا في شهر نوفمبر الماضي قبل أن يتعافى اللاعب ويعود للمباريات من جديد لكن سرعان ماعاد الفيروس لكهربا من جديد.

ويواجه الأهلي وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسه عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب الأهلي we السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الغد.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 

يدخل الأهلي اللقاء برصيد 9 نقاط يحتل بهم المركز الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتازخلف الجونة المتصدر لجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويسعى الأهلي للعودة من جديد للصدارة من خلال بوابة وادي دجلة.

فيما يسعى وادجي دجلة الخروج من المؤخرة والدخول للمنتصف، حيث يحتل الغزلان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 4 نقاط جمعهم من ثلاث مباريات سابقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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