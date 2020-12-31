عاجل.. إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

رامي ربيعة-أرشيفية
أعلن رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية بعدما تم شفاءه حيث كتب عبر حسابه الشخصي من خلال خاصية استوري على "انستجرام" :"المسحة إيجابي بعد ما كانت سلبية و في انتظار نتيجة مسحة اليوم إن شاء الله دعواتكم".
رباعي الأهلي كوروناوأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صباح اليوم عن أيجابية مسحة الثلاثي، محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق، وأكرم توفيق لاعب وسط الفريق، ومروان محسن مهاجم الفريق، بالإضافة لمحمد هاني ظهير أيمن الفريق لتتسبب مسحة رباعي الأهلي في غيابهم عن مباراة الغد أمام وادي دجلة وأكد عبدالحفيظ أن الرباعي المصاب سيخضع للبرتوكول العلاجي المتبع من أجل شفاء اللاعبين والعودة من جديد للمشاركة في مبارايات الفريق الفترة القادمة.
مسحة جديدة لأفشهوأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب محمد مجدي أفشة صانع العاب الفريق سيخضع لمسحة جديدة من أجل التأكد من سلامة اللاعب وهو إجراء طبيعي ومتبع ضمن البرتوكول الطبي يصبح عدد إجمالي المصابين بكورونا ضمن صفوف الأهلي 5 لاعبين في ظل عدم شفاء اللاعب عمرو السولية من الإصابه بفيروس كورونا.
تعافي كهربايذكر أن كهربا أصيب في الفترة الماضية بفيروس كورونا في شهر نوفمبر الماضي قبل أن يتعافى اللاعب ويعود للمباريات من جديد لكن سرعان ماعاد الفيروس لكهربا من جديد.
ويواجه الأهلي وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسه عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب الأهلي we السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الغد.
ترتيب الأهلي في الدوري المصري
فيما يسعى وادجي دجلة الخروج من المؤخرة والدخول للمنتصف، حيث يحتل الغزلان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 4 نقاط جمعهم من ثلاث مباريات سابقة.
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