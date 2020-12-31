عمرو دياب يستحوذ على "التريند" بـ أغنية شكرًا

عمرو دياب، تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأغنيته الجديدة التي طرحها منذ ساعات قليلة التي تحملاسم "شكرًا" ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ".

تصدرت الأغنية موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واحتل هشتاج شكرًا التريند، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتناولها المتابعون عبر السويال ميديا، بالتعبير عن سعادتهم بالأغنية التي وصفوها بـ"المبهجة".

أغنية شكرًا

يقول مطلع أغنية عمرو دياب الجديدة: "شكرًا كده للي سابنا واللي استتقل عتابنا ميجيش ويدق بابنا.. عايزين نفرح شوية خلينا نعيش حياتنا بمزاجنا وبراحتنا.. واللي يقل في راحتنا يمشي الفترة اللي جاية كده لأ تمام التمام ولا ندي حد اهتمام". وتتابع الأغنية "مش طالبة زعل الليلادي.. واللي بيتلكك سلام.. كل اللي جاي انبساط.. روق هتنسى اللي فات.. عايزين نعيش الليلادي مش هنقضيها حكايات، الدنيا دي ليها حسبة.. فرح وأحزان بنسبة ليه نعيش في خيالنا كذبة ليه نعمل مسرحية".

وتضيف كلمات الأغنية: "اللي يوقف طريقنا واللي ميبقاش طايقنا مع نفسه ده ويفارقنا.. ونقوله ده مية مية.. واللي متسلمش منه على طول استغنى عنه.. لما يقابلك كأنه هوا قدامك معدي نفرح ونعيش بكيفنا وماعاش اللي يناكفنا.. ياما عيشنا وياما شوفنا ولا تشغلنا الحاجات دي كدة لأ تمام التمام ولا ندي حد إهتمام.. مش طالبة زعل الليلادي واللي بيتلكك سلام".

ويعد 2020 بالنسبة للهضبة عمرو دياب، عام الأحداث السعيدة، ومنها طرح ألبوم "يا أنا يا لاء" والذي تضمن عددًا من الأغنيات التي بدأ طرحها على التوالي في الأيام الـ10 الماضية من الشهر الجاري، أبرزها "طبل" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، و"عايز أعمل زيك" كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي، و"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، و"يا أنا يالأ" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى . واقتنص عمرو دياب، لقب أكثر فنان استماعاً في العالم العربي لاسيما بعد أغنيات الألبوم التي بدأ ينشرها منها "يا دلعو" كلمات تركي آل الشيخ، وألحان سهم، و"من العشم" كلمات تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور، و"أنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، و"فاكرني ياحب" كلمات صابر كمال، وألحان وليد سعد، و"بتهزر" كلمات بهاء الدين محمد، ألحان شريف الغندور .