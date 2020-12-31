زيزو وسوسن.. فرحة غير مكتملة لأشهر عرسان فى مصر.. والسبب "حسد السوشيال ميديا"

الزراف زيزو أرشيفية
لم تكتمل فرحة الزرافة " سوسن" بوصول الذكر الزراف " زيزو" القادم من جنوب أفريقيا، بنهاية سعيدة فى عش الزوجية، وفقًا لما قد الاتفاق عليه بين حديقة الحيوان فى الجيزة، وإحدى المحميات الطبيعية الأخرى فى جنوب أفريقيا.
شعور الزرافة سوسن
من المرجح أن خبر وصول الذكر "زيزو" إلى مصر، كان خبرًا سعيدًا استقبلته الزرافة "سوسن"، فقد كانت على أعتاب إنهاء حياة العزوبية، والدخول إلى عش الزوجية وإنجاب أبناء، لكن تلك المشاعر العاطفية المشتعلة، قد تبددت بعدما علمت بوفاة الزراف الذكر "زيزو"، الذى لم يتحمل درجة الطقس.
ورحل زيزو، بعد يوم واحد فقط فى مصر، بعدما عانى من درجة الحرارة، حيث أنه لم يتحمل درجة الحرارة المنخفضة، لطبيعة نشأته فى الحياة البرية، حيث ترتفع درجات الحرارة هناك.
سوسن وزيزو والسوشيال ميديا
وكان خبر قدوم الزراف "زيزو" مصدر فرح للعديد من المصريين، حيث اشتعلت السوشيال ميديا، وقالت إحداهن:" العروسة سوسن منتظرة عريسها زيزو سامعة ياللى بترفضى العرسان".
وقال آخر:" زيزو النهاردة هايحقق حلم حياته ويتزوج سوسن بعد رحلة كفاح من جنوب أفريقيا".
لكنها الأقدار، جاءت بما لا تشتهى الأنفس، حيث صدم خبر وفاة الذكر "زيزو" الجميع، وانهالت على إثره العديد من التعليقات الباكية، حتى أن العديد من المصريين أسندوا خبر الوفاة السريع للعريس "زيزو" إلى حسد بعض المصريين.
وكان رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيون، محمد رجائى، قد أكد أن الزرافة سوسن أصبح من المستحيل عليها أن تتزوج الآن بعد وفاة العروس "زيزو"، الذى توفى فجأة، بعد عم قدرته على تحمل درجة الحرارة".
كما أكد على أنه تم الاستقرار على نقل الزرافات الثلاث الأخرى، اللاتى قدمن إلى مصر مع الزرافة زيزو"، وستضطر الزرافة "سوسن" إلى الاستمرار وحيدة عامين آخرين.
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