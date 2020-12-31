باقات النت اليومية فودافون 2021 الأسعار وأكواد الاشتراك

باقات النت اليومية من فودافون 2021 تعرف بالباقات السريعة ويبحث عنها كافة عملاء فودافون لشحنها وتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومطالعة آخر أخبار السوشيال ميديا بدلاً من الباقات اليومية والشهرية، لاسيما أن باقات النت اليومية فودافون 2021 أسعارها مخفضة.

باقات فودافون اليومية

يستعرض دوت الخليج باقات فودافون اليومية على النحو التالي:

باقة 75 قرش توفر ساعة إنترنت بحد أقصى 10 ميجا سعر 75 قرش، للإشتراك اطلب كود *2000*01#.

باقة 1.5 جنيهاً توفر ساعات إنترنت بحد أقصى 30 ميجا بسعر 1.5 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2000*03#.

باقة 2.5 جنيهاً توفر 6 ساعات إنترنت بحد أقصى 60 ميجا بسعر 2.5 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2000*06#.

اقرأ أيضًا..3 باقات نت أسبوعية من فودافون 2021 دوت الخليج ينشر التفاصيل

فودافون

وتقدم فودافون أكثر من باقة لكى تناسب احتياجات عملائها ويختار منها الأكثر ملائمة لهم، وتوفر ميجابايتس لتصفح السوشيال ميديا بسهولة، لذا يتابع دوت الخليج كافة باقات فودافون اليومية والشهرية والأسبوعية.