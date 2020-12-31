مارسيل سمير تبدي رأيها في العلاقة بين أعضاء النواب والشيوخ.. وتؤكد: ترقبوا جودة في المنتج التشريعي

قالت النائبة مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن لكل من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، امتيازات ومميزات ومهام ضرورية ونوعية يقومون بها، ولايوجد بينهما تعارض ولكن تكامل حقيقي، وكان لدينا مشكلة في 2015 بسبب المهام الثقيلة التي كانت مسندة إلى أعضاء الغرفة الوحيدة وقتها.

وتابعت: وجود الغرفة الثانية في البرلمان، ضرورة ملحة، سيرفع من كفاءة القوانين ويحسن من الأداء البرلماني، وأنه لاوجود لأي تعارض بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستطردت: دور عضو النواب رقابي وتشريعي، ودور عضو الشيوخ مهم فيما يخص وضع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية للدولة، ومد البرلمان بما يحتاجه من رؤى وأفكار وخبرات، مشيرة إلى أن دوره الاستشاري لايمنعه من مناقشة كافة الملفات الهامة.

وكانت قبلها قد قالت النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو حزب التجمع، مارسيل سمير، إن التحول الرقمي لم يعد اختيار أو رفاهية، وفي ملف التعليم على سبيل المثال، ففي العام 2030، رؤيتنا للتعليم تختلف عما يجري الآن، فنحن نطمح إلى شكل أكثر تطورا وسرعة وذكاءا، وكل ذلك لن يحدث بدون الإيمان الحقيقي بأهمية الرقمنة.

وأضافت: هناك أهمية بالغة لمحو الأمية الإلكترونية، فلدينا حكومة تنعقد أونلاين وبآليات الاجتماع عن بعد، ولكن هناك فجوة مع المواطن الذي لايزال يحتاج إلى مجاراة التطور التكنولوجي السريع، وعلى الدولة ألا تجعل المواطن منفصل عنها رقميا، أمامنا تحدي إلى تأهيل المدرسين والعاملين في المدارس والمؤسسات على العمل بشكل غير تقليدي.

واستطردت: الأشكال التقليدية لصرف الأموال وإمضاء العقود والبحث عن فرص العمل عفى عليها الزمن وولت، وحل الآن أمامنا أشكال جديدة وفريدة من نوعها بفضل التقنية، لذا أؤكد على أهمية الرقمنة والاهتمام بالتحول الرقمي.

يشار إلى أن ذلك قد جاء خلال ندوة حوارية عقدها فريق تحرير دوت الخليج مؤخرا، مع النائبات الرائدات بتنسيقية شباب الأحزاب، مارسيل سمير، مارثا محروس، رشا أبوشقرة.