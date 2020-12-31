تأجيل امتحانات نصف العام بالمعاهد والجامعات الأزهر

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

وتابع وكيل الأزهر الشريف، سيتم استكمال مراجعة المناهج الدراسية المقررة اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

تأجيل الامتحانات حفاظًا على صحة الجميع

وأشار "الضويني" إلى أن هذا القرار يأتي وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على صحة جميع المنتمين للعملية التعليمية وعلى رأسهم أبناءنا وبناتنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

تعليق الحضور

من جانبه، قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعليق حضور الطلاب بالكليات مع استبداله بنظام التعليم عن بُعد بداية من ٢ يناير وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول على أن تبدأ إجازة منتصف العام من ٦ فبراير وتنتهي ١٨ فبراير ٢٠٢١، وتفويض عمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم لوضع النُّظم الملائمة لتخفيض العمالة بالكليات بما يضمن سير العمل، وحتى صدور تعليمات أخرى، وذلك في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحفاظًا على صحة العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن صباح اليوم، تأجيل امتحانات نصف العام، لبعد انتهاء الإجازة المدرسية المقررة.

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وأكد البيان الصادر من مجلس الوزراء، على أن القرار يشمل متابعة الدراسة عن طريق العمل عن بعد، حتى يتسنى للطلاب معرفة كل فصول المناهج الدراسية.