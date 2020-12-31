موعد مباراة النادي الأهلي القادمة

أُعلنت منذ قليل نتيجة المسحة الطبية الأخيرة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي كشفت عن وجود 6 إصابات بالفيروس داخل الفريق الأحمر.

إصابات كورونا داخل الأهلي

وجاءت قائمة الفريق المصابة بفيروس كورونا كالآتي:محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق.أكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق.مروان محسن مهاجم الفريق.محمد هاني الظهير الأيمن.محمد مجدي أفشة صانع الألعاب.رامي ربيعة مدافع الفريق.عمرو السولية لاعب خط الوسط.

عاجل.. إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا



وتنتظر النادي الأهلي مواجهة هامة، أمام فريق وادي دجلة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتعتبر هذه المباراة هي أولى مباريات الفريقين بالسنة الميلادية الجديدة 2021، حيث تقام المباراة يوم غد الجمعة الموافق 1 يناير، على ملعب الأهلي we السلام،في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.



موقف الفريقين بجدول الترتيب

يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.



مؤجلات الفريقين

لعب فريقي الأهلي ووادي دجلة، 3 مباريات فقط من أصل 4 جولات، حيث تم تأجيل مباراتي الأهلي ضد الزمالك، بسبب الدواعي الأمنية، ووادي دجلة ضد بيراميدز بسبب مشاركة الأخير في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام الاتحاد الليبي، والتي انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 1-0.



وتم تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى.



الكورونا تضرب الأهلي مرتين

لم يكن مجموع الإصابات التي تم ذكرها سابقا، قد جاءت في مسحة واحدة فقط، حيث كان قد تم الإعلان سابقا عن إصابة كل من محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وعمرو السولية، بفيروس كورونا قبل السفر إلى النيجر لملاقاة سينوديب الافريقي، في مباراة ذهاب دوري ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، والتي فاز فيها النادي الأهلي بنتيجة 1-0، بهدف المالي أليو ديانج.



وتم اليوم الإعلان عن الإصابات الجديدة، وهم محمود كهربا - الذي أصيب بكورونا سابقا قبل مباراة نهائي دوري الأبطال أمام نادي الزمالك - ومحمد هاني، وأكرو توفيق، ومروان محسن.

فيما استمرت إيجابية المسحة الخاصة بكل من عمرو السولية ومجدي أفشة، ورامي ربيعة، الذي أعلن أن مسحته تحولت لإيجابية مرة أخرى، بعدما كانت قد تحولت إلى سلبية.

الكورونا تضرب الأهلي مرتين

