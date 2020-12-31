أبو السعود يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد

هنأ النائب عمرو أبو السعود، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والشعب المصري العظيم، والأمة العربية والإسلامية، بالعام الميلادى الجديد 2021.

أبو السعود يهنئ الرئيس

وقال " ابو السعود "، في بيان له اليوم الخميس:" يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أقدم أسمى آيات التهاني القلبية للشعب المصري العظيم قيادةً وشعباً، وعلى رأسهم الزعيم عبد الفتاح السيسي، بمناسبة رأس السنة الميلادية، وأعياد الأخوة الأقباط، متمنياً أن يكون عام خير ورخاء على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية، والعالم أجمع، متطلعين أن يحمل هذا العام الخير والإزدهار لمصرنا الغالية، متوجهًا بتهنئة خاصة وغالية للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

دعوة من القلب

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،" ندعو الله ونحن نستقبل هذا العام الجديد أن يحفظ كامل تراب مصر، وأن يديم على المصريين نعمة الأمن والأمان والإستقرار، ويحمي المولى عز وجل الشعب المصري من الوباء والسوء، داعيًا كل المصريين للالتفاف نحو القيادة السياسية، والوقوف صفاً واحداً ضد دعاة التخريب ومروجي الفتن والإشاعات من أعداء مصر المغرضين.

ويستقبل المصريين العام الجديد، بآمال عريضة على رأسها التخلص من فيرورس كورونا المستجد، بعدما استقبلت مصر عدد كبير من اللقحات، التى من شأنها أن تخلص جمع كبير من المصريين من الفيروس.

وكان رئيس الوزراء المصرى، الدكتور مصطفى مدبولى قد أكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وشدد على أن المخالفين سيتعرضون إلى إقرار مخالفة فورية عليهم فورًا، خاصة من لا يرتدى الكمامة.

وجاء خبر تأجيل الامتحانات بسعادة من قبل أولياء الأمور، خوفًا منهم على صحة الأبناء، بعد تفشى فيروس كورونا، وارتفاع أعداد المصابين إلى أكثر من 1000 إصابة يومية وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة فى البيان اليومى لها، وتسعى العديد من دول العالم إلى حقن مواطنيها باللقاحات التى حققت النسبة الأكبر من النجاح، حتى تتخلص من الآثار المميتة للفيروس.