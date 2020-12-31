فيروس كورونا.. وزيرة الصحة تكشف آخر المستجدات الوضع الوبائي

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الحكومة الصينية قد وافقت على تسجيل لقاح "سينوفارم" الصينى، فيما وافقت كذلك أمس الحكومة البريطانية على تسجيل لقاح "أسترازينيكا". جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا في مصر تناولت الوزيرة ما آلت إليه الاجماليات الخاصة باعداد الحالات التي تم شفاؤها وخروجها من المستشفيات، وكذا المصابين الجدد بالفيروس، وتوزيع تلك الحالات المؤكدة على مستوى الجمهورية، وخاصة المحافظات التى سجلت أكثر إصابات بفيروس كورونا، والفئات العمرية التى كانت أكثر عرضة للإصابة، وكذا نسب الاشغال الخاصة بالاسرة الداخلية، والرعاية المركزة، إلى جانب أجهزة التنفس الصناعى، داخل مستشفيات العزل، والحميات ، والصدر على مستوى الجمهورية.

ونوهت الوزيرة خلال الاجتماع، إلى ما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية على المستوى الدولى بالتزامن مع الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، كما استعرضت الموقف العالمى للقاحات، وكذا الموقف الخاص بها فى مصر، وما يتم من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد للحصول على اللقاحات التى تم تسجيلها. لفتت زايد، إلى الجهود المبذولة لميكنة المنظومة الخاصة بتتبع اللقاح، والتى تبدأ بتسجيل المواطنين الراغبين فى تلقى اللقاح، وحتى حصولهم عليه، وكذا ما تتضمنه هذه المنظومة من تتبع لكميات اللقاح منذ وصوله وحتى توزيعه بمختلف مراحل هذه العملية، شارحة فى هذا الصدد رحلة حصول المواطن على اللقاح منذ تسجيله على الموقع المخصص لذلك، مروراً بمناظرته ومراجعة بياناته، ووصولاً لحصوله على اللقاح، ومتابعته بعد تلقيه له، بحيث يتم إنشاء ملف طبي للمتلقين، يشمل التاريخ المرضي والعلامات الحيوية بالإضافة الى تسجيل أي عرض يظهر بعد تلقي اللقاح.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تصميم منظومة التسجيل لتتيح عدداً أكبر من الشاشات بحيث تتلاءم مع طريقة تسجيل المواطن للحصول على اللقاح سواء من خلال مقدمي الخدمة بمواقع التلقي، أو من خلال مقدمي الخدمة بالخط الساخن، أو عن طريق الموقع الرسمي عبر المواطن نفسه، مضيفة أن المنظومة متوفرة باللغة العربية والإنجليزية، وتحتوى على جميع المعلومات التي تهم المواطن قبل البدء بالتسجيل.

ونوهت الوزيرة إلى ما تم تحديده من أولويات للمستحقين لتلقى اللقاح، موضحة أنها تضمنت العاملين بالمنظومة الصحية، وكذا مرضى الأورام، وذوى الأمراض المزمنة، وكبار السن.