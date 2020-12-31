رشا أبوشقرة: تعامل مصر مع ملف سد النهضة جاء بمنتهى الحكمة.. وإثيوبيا بها الكثير من القبائل المتصارعة

قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، النائبة رشا أبوشقرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل إفريقيا على رأس أولويات مصر، وأصبحنا في مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقية، وأدرك أنه علينا مخاطبة متطلبات الشعوب الأفريقية وأن الأمر لايقتصر على الحكومات فقط.

وأضافت: بنسبة 30% من زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية، كانت لدولا إفريقية فقط، وأن الرئيس السيسي قد زار دولا وعواصم إفريقية لم يسبق لأحد زيارتها من قبله.

واختتمت: تعامل مصر مع ملف سد النهضة كان في منتهى الحكمة، وأن إثيوبيا حاليا لديها مشكلات وأزمات داخلية، نظرا لوجود عدد كبير من القبائل المتناحرة والتي تتصارع من أجل الوصول إلى السلطة في أديس أبابا، وكل فصيل منهم له عاداته وتقاليده وأعرافه ورموزه.

وكانت قبلها قد أكدت أبوشقرة أن أكثر الملفات التي ستوليها أهمية خاصة، هو الملف الإفريقي، في ظل اهتمام الدولة كلها بهذا الملف، ومن واقع مروري أيضا بقرى الصعيد، رصدت هناك مايتطلب طرحه حول غياب المرافق والخدمات الأساسية، سأستكمل ملف الأحوال الشخصية الذي لاقى تعطيل فترة طويلة، أيضا مشروعات المرأة ومايتعلق بأحوالها مسألة تحتاج إلى طرح عاجل.

وفي حديثها حول رأيها عما يدور داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت إن الجميع يقول رأيه بحرية تامة على مائدة حوار الانسبقية، لدينا زملاء أعزاء لهم آراء معارضة، ولدينا زملاء نتعاون معهم بشكل كامل من المنتمين لحزب النور، والجميع يتفق على مافيه الصالح العام للوطن.

يشار إلى أن ذلك قد جاء خلال ندوة حوارية عقدها فريق تحرير دوت الخليج مؤخرا، مع النائبات الرائدات بتنسيقية شباب الأحزاب، مارسيل سمير، مارثا محروس، رشا أبوشقرة.