وفد سودانى يطلع على تجربة مصر فى تنظيم الحج والعمرة

وقد استهلت نائبة الوزير اللقاء بالترحيب بالوفد، مؤكدة على عمق العلاقات التى تربط بين الشعبين الشقيقين على مر العصور.
كما تناول اللقاء الحديث عن نظام بوابة العمرة المصرية، حيث أكدت نائبة الوزير على أهمية هذه البوابة ولا سيما فى إطار توجه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمى، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى من إنشاء هذه البوابة، هو ضبط سوق العمرة فى مصر والقضاء على السوق السوداء، حيث تتيح البوابة شفافية كاملة أمام المعتمرين بما يساهم فى الحفاظ على حقوقهم وحقوق الشركات السياحة.
وأعرب الوفد عن سعادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة التى استُقبلوا بها أثناء تواجدهم فى مصر، مشيدين بما تقوم به الدولة ووزارة السياحة والآثار من إجراءات لإنشاء بوابة خاصة بالعمرة، فى إطار الحرص على تحقيق الانضباط فى هذا الملف والقضاء على أى ممارسات خاطئة، قد تتسبب فى قلقلة الهدف المرجو من هذه الرحلة الروحانية.
وقد رحبت النائبة بتقديم كل سبل الدعم والتدريب للجانب السودانى، والتأكيد على تيسير كافة السبل لتدريب الأشقاء من السودان وخاصة فى مجال السياحة الدينية.
كما أعرب الوفد عن رغبتهم فى الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية فى هذا الشأن، والتعرف عن قرب على إجراءات عمل البوابة وما قامت به الحكومة والوزارة لدعمها، وعليه قام الدكتور مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة وإيمان قنديل مستشار وزير السياحة والآثار للشركات السياحية، وأحمد إبراهيم المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية بلقاء الوفد، لشرح المستجدات فى مجال السياحة الدينية وملف العمرة بشكل خاص.
كما تم إطلاع الوفد على التجربة المصرية الرائدة فى إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة، واستعراض آخر التطورات التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع غرفة الشركات السياحية، لميكنة إجراءات العمرة فى مصر، والتى حققت نجاحا ملحوظا فى تيسير الإجراءات، والتسهيل على المواطن المصرى الراغب فى أداء العمرة، حيث إنها الجهة الرسمية المنوط بها الحصول على تأشيرة العمرة وتتبع إجراءاتها.
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