الزراعة: وفاة إحدى الزرافات الواردة من جنوب إفريقيا ونحقق فى السبب

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وذكر الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة فى بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تحقق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى وفاة إحدى الزرفات الواردة حديثا من جنوب إفريقيا".
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان، وكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص، وأخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة.
وشدد القرش على أن الزرافة ما زالت فى فترة الحجر البيطرى، حيث لم يتم تسليم المورد الحيوانات المتفق عليها للبدل مقابل الزرافات.
وبين أنه تم اخطار المورد لحضور عملية الفحص، إضافة إلى إرسال العينات لمعهد صحة الحيوان لتحليلها وتشخيص أسباب الوفاة.
يذكر أن حديقة الحيوان كانت قد استوردت 3 زرفات من دولة جنوب إفريقيا عن طريق المبادلة بحيوانات أخرى من الحديقة والتى يوجد لدى مصر فائض فيها.
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