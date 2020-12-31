عاجل.. القوات المسلحة تهنئ الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد 2021

جدة - نرمين السيد - وكان الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، قد بعث ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2021.

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