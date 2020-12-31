إنفوجراف .. التعليم تعلن المنصات الإلكترونية للتعلم بمختلف الصفوف الدراسية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان، اليوم الخميس، إنه مع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتباراً من السبت 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول، يستطيع الطلاب فى مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التى تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت الوزارة أنه للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، وإتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين فى مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.

وتابعت الوزارة أنه للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى يمكنتهم متابعة الدروس على: القناة التعليمية مدرستنا 1، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر من بنك المعرفة المصرى، ومنصة البث المباشر، ومنصة ادمودو.

وأضافت الوزارة أنه للطلاب الصف الثالث الإعدادى، يمكنهم متابعة الدروس على: القناة التعليمية مدرستنا 1، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر من بنك المعرفة المصرى، ومنصة البث المباشر، ومنصة ادمودو، ومنصة حصص مصر.

وأشارت الوزارة أنه لطلاب المرحلة الثانوية يمكنهم متابعة الدروس على: منصة نظام إدارة التعلم، من بنك المعرفة المصرى كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢، ومنصة البث المباشر، ومنصة ادمودو ، ومنصة حصص مصر.