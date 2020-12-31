التنمية المحلية تحتفل تخريج 82 متدربًا في ”ديناميكيات السكان”  



احتفل مركز التنمية المحلية اليوم الخميس الموافق 31/12/2020 بتخريج 82 متدربًا أنهوا 3 دورات تدريبية في "ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم في السياسات السكانية " وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلى باستخدام برنامج SPSS للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات وإدارة وسائل التواصل المجتمعى للتسويق الحكومى وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومراكز التدريب.

وفى نفس السياق يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ برنامجه التدريبي الأسبوع القادم بفعاليات الأسبوع الـ17 بعقد 3دورات تدريبية على تنمية مهارات العاملين والمديرين في مجال حماية الطفل بالوحدات العامة والفرعية لحماية الطفل بالمحافظات وبرنامج إدارة المشروعات (pmp) وتحليل البيانات باستخدام برنامج) (spss للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات إضافة إلى استمرار دورة إعداد مدربين TOT يستفيد من هذه الدورات 132 متدربًا في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم ومهاراتهم بالعمل...

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