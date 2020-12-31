 الحكومة توافق على تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام  

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

جاء ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تأجيل الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام تقديرا للأوضاع الراهنة مع جائحة كورونا، مشيرًا إلى تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، لافتًا إلى أن التعديل يتضمن ان الامتحانات ستكون بعد 20 فبراير المقبل.

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمرًا صحفيًا: مطلوب الالتزام بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء وعدم النزول للجامعات والمدارس للحفاظ على صحة الطلاب واولياء الأمور والمعلمين أيضا.

وتابع: سيتم اتاحة نماذج استرشادية لمساعد الطلاب على طريقة وخطوات الامتحانات، من خلال منصات الوزارة وصفحة "فيس بوك"، وقنوات التعليمية.

واستعرض وزير التعليم، الوسائل المتاحة للتعلم عن بعد: القناة التعليمية مدرستنا ١، بالإضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر، وحصص مصر.

يشار إلى أن اختبارات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونيا على التابلت من المنازل، وبنظام مجموعات مثلما حدث العام الماضي لتلافي حدوث مشكلات تقنية، وجدول امتحانات أولى وثانية ثانوي جاري إعلانه.

وقررت الحكومة في اجتماعها اليوم تأجيل الإمتحانات لما بعد اجازة نصف العام للمدارس والجامعات.

