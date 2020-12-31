وائل الإبراشي في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا

تدهورت صحة الإعلامى وائل الإبراشى وجرى نقله إلى العنياة المركزة عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية الأولي المصرية،قد اصيب بفيروس كورونا، بعد إجرائه تحليل "pcr" تبين ظهور النتيجة إيجابية.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد ظهر في حلقة من برنامجه، وكانت بدت عليه بعض الأعراض مثل الكحة على الهواء.