وزير الكهرباء: مد مهلة تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية مارس 2021

قرر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مد فترة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية والمخالفة حتى نهاية مارس 2021، كاشفا أن الوزارة تسير بشكل متوازى مع قرارات الحكومة بشأن قانون التصالح مع مخالفات البناء.

وأوضح شاكر أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بدأت فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه ،موكدا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية اكتوبر الجاري.

وتابع شاكر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات ، موكدا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.