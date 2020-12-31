بتعقيم وتطهير المؤسسات وشوارع المدن.. شمال سيناء تواصل مواجهة " كورونا " (صور)

تتواصل في شمال سيناء ،لليوم الثالث على التوالى، فعاليات مبادرة تطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة والمنشآت التعليمية وغيرها ، والتى أطلقها الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من ميدان الشهداء ، الساعة ، الثلاثاء الماضي بالعريش وشملت شوارع 23 و 26 يولية والبحر والقاهرة بوسط مدينة العريش والشوارع الفرعية والمحاور المرتبطة بها .

وأكد المحافظ على مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات : الصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى ومجالس المدن فى الحملة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .

وأشار محافظ شمال سيناء الى أن الحملة مستمرة لمدة 15 يوما حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بالكامل وكافة أنحاء المحافظة ، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ، منوها الى فرض غرامات على المخالفين واغلاق المنشآت المخالفة .

و أعلن أسامة الغندور ، سكرتير عام المحافظة أن حملة اليوم شملت الشوارع الرئيسية والفرعية بضاحية السلام بالعريش والمناطق المحيطة بها من مناطق سكنية وعمارات ومحلات تجارية وصيدليات وعيادات طبية ودور العبادة من مساجد وكنيسة .. الى جانب الأسواق والمصالح والخدمات وأماكن التجمعات والمدارس .

ولفت الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية علي مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد " كوفيد-19 " ، مؤكدا أنه تم توفير مواد التطهير والتعقيم لكافة المصالح ومديريات الخدمات لتقوم بدورها بأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأضاف السكرتير العام أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن والأجهزة ومديريات الخدمات لتلقيام بحملات تطهير وتعقيم بالتوازى مع هذه الحملة لتشمل تطهير وتعقيم دواوين مجالس المدن والمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين والأسواق والمحلات ودور العبادة وغيرها .

وأعلن سكرتير عام شمال سيناء عن تنفيذ حملات مماثلة عن طريق مجالس المدن ، وأن هناك مشاركة من جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لتشمل جميع مراكز ومدن ومناطق المحافظة .

وأشار" الغندور " الى توفير المواد اللازمة للتطهير والتعقيم لمجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية عن طريق المحافظة ، وتقوم فرق الرش والتطهير والتعقيم من متطوعى الهلال الأحمر بمشاركة مديريتى الصحة والطب البيطرى والحماية المدنية وفريق من ديوان عام محافظة شمال سيناء .