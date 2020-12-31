رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "مع بداية عام جديد يطيب لي أن أهدي لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة العام الجديد؛ داعيًا الله أن يكون عامًا لارتقاء وتقدم مصر وشعبها إلى الأمام تحت قيادة سيادتكم الواعية الحكيمة". وأضاف "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة؛ قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها؛ ونعاهد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم".
ووجه جبر التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون العام الجديد عام بركة وأمن وسلام لمصر، وأن يعجل الله سبحانه فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.
وأعرب رئيس الأعلى الإعلام عن أمنيته الخالصة بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصر بالخير والرخاء، وأن يتحقق في العام الجديد ما يتطلع له شعبها الأبي من تقدم وازدهار.
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