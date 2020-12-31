هكذا يتعامل صندوق مكافحة الإدمان مع المدمنات.. فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إنه في بداية عملنا علي الجهاز الإداري للدولة كانت النسبة 8%، وهذه كانت نسبة كبيرة جدا، ولكن اليوم وبعد الكشف علي ما يقرب من 280 ألف موظف بالدولة، أصبحت النسبة أقل من 2%، وهذه خطوات مهمة جدا حققتها استمرارية الأداء، لأننا كنا مستمرين بشكل مكثف وهذا الأمر حقق إنخفاضا قويا جدا في أعداد المتعاطين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح عثمان فى حواره لــ "دوت الخليج " ، أنه فيما يتعلق بنسبة الإناث بشكل عام، في هذا العام جاء إلينا 132 ألف مريض إدمان نسبة الإناث بينهم حوالي 13 %، حيث إن النسبة من حوالي 4 سنوات كانت 1 ونصف %، ووصلت في 2017 إلي 8%.

وأشار عثمان إلي أن النساء اللاتي يعانين من مشكلة التعاطي، يتقدمن للعلاج، ووجدن مكان ثقة يستطيع توفير خدمة بجودة عالية، وفي سرية تامة، وخصوصية في البرنامج العلاجي للسيدات، ونحن نراعي ذلك في تقديم الخدمة العلاجية، موضحا أننا قمنا بالتنفيذ في أكثر من جامعة والنسبة لا تتعدي 1% وهي من أقل النسب الموجودة.