اختار حياتك ..وزيرة التضامن: إطلاق برامج توعية عن الإدمان فى2021 وعيادة للعلاج مجانا بالأسمرات

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن مجهودات الصندوق بحى الأسمرات ، في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،انه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني حي الأسمرات ، وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات ، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحي الأسمرات ، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، واستفاد من الزيارات المنزلية 9200 أسرة بمتوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة ،في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأضافت "القباج " أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني الأسمرات بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضي الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق ،كما تضمنت الأنشطة برامج الوقايــــة الأوليــــــــة عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة حي الأسمرات وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمنطقة لتحديد أوجه التدخلات وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية " التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، التنمية المحلية".

برامج التوعية

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، انه تم تنفيذ برنامج "اختار حياتك" بـ (4) مدارس بحي الأسمرات لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بهدف تمكينهم من رفض ومقاومة إغراءات الوقوع في براثن المخدرات واستفاد (2925) طالبا وطالبة، حيث يعتمد البرنامج علي تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها ، بجانب تنفيذ سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، وذلك بمشاركة ما يقرب من (1200) طفل ، بجانب تنفيذ عدد (10) إعلانات طرق بأماكن مميزة بالحي للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من الهدايا التي تحمل رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

وفيما يتعلق بخدمات العلاج والتأهيل أشار "عثمان " الى انه تم تجهيز عيادة تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض واستقبلت العيادة (341) مُتردد من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج "وتم إحالة الحالات المرضية لمستشفيات الصندوق والمراكز العلاجية التابعة له؛ وتلقوا الخدمة مجانًا كما تم افتتاح عيادة للإناث " يوم من كل أسبوع " نتيجة تواجد نسبة من الإناث تصل إلي 3,4% من بين المتقدمين لتلقي خدمات العلاج بعيادة الخط الساخن بحي الأسمرات والمناطق المحيطة ،لافتا الى أن 84% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا علي الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية بما يشير للتأثير الإيجابي لهذه الزيارات، في حين تعرف 16% علي الخدمة من خلال الوسائط الدعائية ومنها "إعلانات الطرق بالمنطقة " وانه ضوء نتائج هذه التجربة؛ جاري الإعداد لتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بمناطق المحروسة وبشائر الخير وروضة السيدة مطلع العام المُقبل 2021.