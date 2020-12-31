أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، الذكرى 56 لانطلاقة حركة فتح والثورة الفلسطينية المعاصرة.
وأوقد سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح شعلة الانطلاقة بمقر السفارة بالقاهرة، بحضور أمين سر حركة فتح بجمهورية مصر العربية محمد غريب، وعميد الجالية الفلسطينية بمصر علي جوهر، بالإضافة إلى عدد من مستشاري وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وأبناء الجالية الفلسطينية في القاهرة.
وقال اللوح إن شعبنا مستمر حتى تحقيق آماله في اقامة دولته المستقلة، وسيقف، برئاسة الرئيس محمود عباس، بقوته سدًا منيعا في وجه كل من يحاول الالتفاف على حقوقه العادلة التي كفلتها الشرعية الدولية.
وأكد أنها ستبقى مشتعلة حتى نحرر كامل أراضينا المحتلة ونقيم دولتنا المستقلة عليها، وأهمية الالتفاف حول الشرعية الوطنية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
من جانبه، قال غريب "ستة وخمسون عامًا مضت على انطلاقة الحركة، وخمسة وستون عامًا مضت على ولادة الفكرة على أرض مصر الغالية، مصر الريادة والحضارة والعروبة التي كانت ولا تزال وستظل شريكًا داعماَ مخلصًا لقضية العرب الأولى قضية فلسطين".وأضاف "اليوم نستذكر بكل فخر واعتزاز شهداء ثورتنا الفلسطينية من أبناء أمتنا العربية المجيدة ومن أبناء شعبنا العظيم وعلى رأسهم شهداء اللجنة المركزية لحركة فتح".
ورفع المشاركون علم فلسطين ورايات "فتح"، ورددوا الهتافات والشعارات الوطنية، مؤكدين التفافهم خلف القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الفلسطينية بالقاهرة توقد شعلة الانطلاقة الـ 56 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.