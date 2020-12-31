محافظ القاهرة يناشد المواطنين الالتزام بمواعيد إغلاق المحلات والكافيهات

جدة - نرمين السيد - دعا محافظ القاهرة، خالد عبد العال، المواطنين الالتزام بالمواعيد المقررة لقرارات مجلس الوزراء، لجميع المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية.





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