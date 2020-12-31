فيديو .. متحدث الوزراء : السيسى انحاز للأسر المصرية بتأجيل الامتحانات

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل الامتحانات تحسبا للإصابة بفيروس كورونا وتقليل التجمعات انحياز للأسر المصرية.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت الذى يُعرض على فضائية DMC، اليوم الخميس، أن استكمال المناهج سيكون من المنازل وتأجيل الامتحانات إلى ما بعد إجازة نصف العام.

وأشار المتحدث إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء تعطى رئيس الوزراء الحق فى إمكانية مد مهلة الطلبات لـمدة إضافية مماثلة، ما سمح له مد الفترة حتى آخر مارس المقبل 2021.

وأكد أن القانون لن يُتيح مد التصالح بعد هذه الفترة، مشيرا إلى أن أكثر من 3 ملايين مخالفة تم رصدها فى مخالفات البناء، مؤكدا أن الحكومة سوف تقوم بتطبيق الغرامة الفورية فى حالة عدم ارتداء الكمامات بدءًا من الأحد المقبل.