”البيئة”: التخلص من 74 طن مبيدات عالية الخطورة بـ4 موانئ  



صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات للتخلص من المبيدات شديدة الخطورة والسمية، مشيرا إلى قيام البيئة بالتخلص من المبيدات عالية الخطورة بكمية 74 طن والتي كانت متواجدة بمواني الإسكندرية والأدبية وسفاجا ونويبع.

وأشارت إلى سعى البيئة إلى طرح وترسية المناقصة الدولية الخاصة بشراء نظامين لا ازلة التلوث من زيوت المحولات الكهربائية وبتكنولوجية عالية تسمح بإازلة التلوث أثناء عمل المحولات الكهربائية دون التأثير على إنتاج الكهرباء ويسمح بإعادة استخدام الزيوت مرة

أخرى مما سيوفر ميزانية كبيرة جدا على الدولة كانت مطلوبة لشراء زيوت جديدة

كما نوهت وزيرة البيئة إلى طرح المناقصة الدولية للتخلص￼ الآمن من 200 طن من المبيدات عالية الخطورة المنتشرة بمخازن وازرة الز ارعة على مستوى الجمهورية بجلسة

كما اضافت فؤاد، في تصريح لها اليوم، ان من أهم الملامح البارزة في جهود وازرة البيئة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية العمل على إطلاق التطبيق الإلكتروني E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها كأجهزة المحمول التالفة التي تعد مخلفات خطرة

ونوهت إلى ان المشروع يقوم بإعداد دارسة لنوع وكمية المخلفات الإلكترونية التي يتم توليدها حاليا وتقديارتها المستقبلية، لاستخدامها لتطوير خارطة طريق لإدارة المخلفات الكهربائية والإلكترونية في مصر، بالإضافة إلى اعداد الأدلة الإرشادية حول أفضل الممارسات البيئية لجمع ونقل وتخزين وتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

وأكدت وزيرة البيئة، انه قد وصل عدد مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر والتى تعمل بشكل رسمى إلى 7 مصانع بعد أن كان مصنع واحد فقط، وجار دخول عدد 5 مصانع أخرى

منوهه انه يتم دعم المبادرة الشبابية "هواتف من أجل الخير" لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص الآمن￼￼￼￼￼￼￼￼￼ منها وتخصيص جزء من الأرباح لدعم تعليم الأف ارد غير القادرين.