متحدث الحكومة: الرئيس انحاز لطلبات أولياء الأمور بتأجيل الامتحانات 

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خوفا على صحة المصرين والطلاب المدارس الجامعات بتأجيل الامتحانات تحسبا لإصابة بفيروس كورونا وتقليل التجمعات ومتابعة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم مع الإعلامية دينا عصمت المذاع على فضائية DMC، إن الرئيس انجاز لطلبات أولياء الأمور في استكمال المناهج من المنازل وتأجيل الامتحانات إلى ما بعد إجازة نصف العام.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أعلنت مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس القادم 2021، مشيرا إلى أن أكثر من 3 ملايين مخالفة تم رصدها في مخالفات البناء، مؤكدا أن الحكومة سوف تقوم بتطبيق الغرامة الفورية في حالة عدم ارتداء الكمامات بداء من يوم الأحد المقبل.

ومن جانب آخر، عقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، لشرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الدولة المصرية أكدت دومًا حرصها الشديد على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية لأولادنا في المقام الأول ثم السادة المعلمين والإداريين و كل العاملين في المنظومة التعليمية وكل الشعب المصري.

وأعلن الدكتور طارق شوقي عن حزمة من الحلول حرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وجاءت كالتالي:

- وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس بتعديل الخريطة الزمنية بشكل يسمح باستمرار العمل بالعام الدراسي وفي نفس الوقت عدم تعريض كل أعضاء المنظومة للخطر، تقرر إلغاء الحضور في المدارس بمختلف أنواعها بدء من يوم 2 يناير 2021 حتى بداية إجارة منتصف العام والتي ستبدأ من 16 يناير حتى 20 فبراير 2021.

- تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل (الورقية- العملية- الإلكترونية) لما بعد انتهاء أجازة نصف العام حال استقرار الأوضاع داخليًا جراء انتشار جائحة كورونا، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته المختلفة.

- استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية بدون محذوفات من المناهج.