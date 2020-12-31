نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة والآثار: التعاقد مع مكتب دولي للترويج لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن عزمها التعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية وذلك في نهاية شهر يناير ٢٠٢١ م.

وأوضحت في بيان، اليوم، أن التعاقد سيأتي في إطار التمهيد لإطلاق حملة دولية مدتها ثلاث سنوات للترويج للمقصد السياحي المصري بكل أنواعه على أن تبدأ الحملة في يوليو 2021.

كما أهدت المطربة شيرين عبد الوهاب، أغنية مصورة بعنوان "مصر أرض الجمال"، لتهنئة الشعب المصري وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر الجميلة، ومن المقرر إطلاق الأغنية مساء اليوم.

والعمل يرسل رسالة أمل وحب للحياة، ويبرز الفيديو للعالم أجمع واجهة مصر السياحية وإمكانياتها الغير محدودة من شواطئ فيروزية ساحرة وأماكن مفتوحة وطبيعة خلابة ليس لها مثيل وشمس دافئة وأماكن أثرية تنقلك عبر الزمن لتتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

والأغنية تأتي في إطار الترويج السياحي لمصر بالتزامن مع بداية إطلاق مبادرة "شتي في مصر" للترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية ولا سيما مع موسم السياحة الشتوية، حيث قامت الوزارة بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.