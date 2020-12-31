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محافظة القاهرة تنفي تبعية عزبة العرب لحي منشاة ناصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن عزبة العرب، تابعة لحي غرب مدينة نصر، نافيا الشائعات التي أثيرت بشأن نقل تبعيتها لحى منشأة ناصر.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه تم تعويض جميع الأهالي الذين تم إزالة المباني الخاصة بهم هناك، لتنفيذ محور الفردوس.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وفي إطار كذلك خطة المحافظة والدولة، لخلق محاور مرورية جدا وتوسعة الطرق، مع تعويض جميع القاطنين هناك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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