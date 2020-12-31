نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة الحكومة تعلن تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولي” اليوم، وقام بتوجيه التهنئة إلى رئيس جمهورية مصر العربية “عبد الفتاح السيسي”، والشعب المصري كله، بمناسبة العام الميلادي الجديد ٢٠٢١م، داعياً أن يكون العام الجديد خير على مصر كلها، ولذلك تم الإعلان من قبل رئيس مجلس الوزراء بإطلاق الموجة الثانية من فيروس كورونا المنتشر حول العالم كله، وفي الفترة الحالية سوف يتم تنفيذ تطوير الريف المصري، حيث أن يتم رفع مستوى الخدمات المقدمة لجميع أبناء مصر، ويستفيد بها 18 مليون مواطن ومستفيد مصري.

ولذلك أعلن رئيس مجلس الوزراء على أن ترجيهاََ من قبل رئيس الجمهورية العربية، أن يجب الاعتماد المحلي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، الجاد، وتم الإعلان على أن الهدف من هذا تعميق التصنيع الوطني مثل، الصرف الصحي، محطات المياه، كابلات الكهرباء، بالإضافة إلى ذلك أن هذا الاعتماد يتم على منظومة الشراء المركزي.

ومن الجدير بالذكر أن يجب على جميع المواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، المنتسبين إلى العملية التعليمية، من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، ولذلك تم الموافقة من قبل رئيس مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالي، والبحث العلمي، والتعليم الفني أيضا، على أن سوف يتم اكتمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021 م.

بالإضافة إلى ذلك أن نهاية الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد، وهذا يعد مع استيفاء المتطلبات الأساسية، حيث أن الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية المختلفة، حيث أن سوف يتم تأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها هذه الفترة الحالية (الفصل الدراسي الأول)، لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، أكد رئيس مجلس الوزراء على هذا تطبيق على جميع مراحل التعليم المختلفة العديدة، ومستوياته.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قال في اجتماعه على تطبيق جميع القرارات بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات، والمحافظات، والجهات الحكومية أيضا، ولذلك حرصاََ على تناوب العاملين في الحضور، وهذا أمر ضروري للمواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، حيث أن هذا تشديد بسبب كثرة الشكاوى إلى الحكومة في الفترة الأخيرة، ولذلك يتم تنفيذ هذه القرارات، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.