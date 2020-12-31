توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين بالوزارات والجهات الحكومية بجميع المحافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - صدرت اليوم توجيهات مشددة من الحكومة بشأن تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% في جميع المحافظات بالوزارات والجهات الحكومية، وذلك ضمن إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة اليوم في ظل تزايد أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% بجميع الوزارات والجهات الحكومية

وكان من أبرز قرارات الحكومة اليوم هو تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المدارس والجامعات وجميع المراحل الدراسية، كما وجه الرئيس الرئيس السيسي بعقد امتحانات أولى وتانية ثانوي من المنزل وذلك على نظام التابلت، حفاظاً على أرواح وصحة الطلاب في ظل تفشي فيروس كورونا.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي اليوم على تنفيذ قرار تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% في جميع المحافظات بالوزارات والجهات الحكومية، والتناوب بين العاملين بالحكومة، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة بشأن الوقاية من فيروس كورونا ومنع التزاحم في أمامكن العمل.

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وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ورود شكاوى كثيرة للحكومة في هذا الشأن، وعدم تطبيق البعض لنظام التناوب وتخفيض العاملين، وشدد على تنفيذ القرار الوارد في هذا الشأن، مضيفاً أنه حال ورود أي شكوى بهذا الخصوص سيتم التواصل مع الوزير بشكل مباشر واتخاذ الإجراء المناسب.