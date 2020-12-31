انت الان تتابع تفاصيل خبر أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم تأجيل الامتحانات وغرامات الكمامة ومد تصالح البناء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قرارات مجلس الوزراء اليوم، التي تم الإعلان عنها منذ قليل ضمت العديد القرارات العاجلة التي تهدف إلي الحفاظ علي صحة وحياة المواطنين، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في صباح اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبوي رئيس مجلس الوزراء والعديد من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعديد من الوزراء لدراسة الوضع الحالي والمرحلة القادمة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

جاء في مقدمة قرارات مجلس الوزراء اليوم تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الأول إلي أن تنقضي إجازة الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد تقديم مقترح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي باستمرار التعليم الإلكتروني حتي نهاية الفصل الدراسي الأول مع تغيير موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد.

كما ضمت قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم تمديد مهلة التصالح في قانون البناء حتي نهاية شهر مارس 2021 علي أن يتم سداد 35% من قيمة التصالح في شهر يناير من قبل المتقدم للتصالح، واذا قام المتقدم للتصالح في شهر فبراير يجب أن يتم سداد 40% من قيمة التصالح كجدة تصالح.

كما أكد رئيس الوزراء على تنفيذ قانون مخالفة الإجراءات الاحترازية بالغرامات الفورية، شملت قرارات مجلس الوزراء بمنع إقامة أي حفلات تخص رأس السنة الميلادية الجديدة مؤكداً بتشديد العقوبات على كل من يخالف هذه القرارات.

ضمت قرارات مجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تخفيض عدد الموظفين في المصالح الحكومية والخاصة وتطبيق التباعد الاجتماعي منعا إلي زيادة المصابين بفيروس كورونا.

ملخص قرارات اليوم