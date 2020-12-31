صور: بعد تأجيل الامتحانات .. طارق شوقى يستعرض طرق استكمال المحتوى التعليمى 

جدة - نرمين السيد - وأكد شوقى أن الدولة المصرية أكدت دومًا حرصها الشديد على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية لأولادنا فى المقام الأول ثم السادة المعلمين والإداريين، وكل العاملين فى المنظومة التعليمية وكل الشعب المصرى، وأعلن الوزير عن حزمة من الحلول حرصًا على صحة وسلامة جميع المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وجاءت كالتالى:

تأجيل الامتحانات كافة

وفقًا لتوجيهات الرئيس بتعديل الخريطة الزمنية بشكل يسمح باستمرار العمل بالعام الدراسى وفى نفس الوقت عدم تعريض كل أعضاء المنظومة للخطر، تقرر إلغاء الحضور فى المدارس بمختلف أنواعها بدء من يوم 2 يناير 2021 حتى بداية إجارة منتصف العام والتى ستبدأ من 16 يناير حتى 20 فبراير 2021.

تأجيل جميع الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل "الورقية - العملية" الإلكترونية لما بعد انتهاء أجازة نصف العام حال استقرار الأوضاع داخليًا جراء انتشار جائحة كورونا، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته المختلفة.

استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020- 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية بدون محذوفات من المناهج.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة استثمرت فى العديد من الوسائل التعليمية خلال الفترة الماضية بداية من انتشار جائحة كورونا، والتى منها:

قنوات مدرستنا

وهى عبارة عن مجموعة من القنوات التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبث الدروس التعليمية لمختلف المراحل التعليمية وفق جدول بث أسبوعى يتم الإعلان عنه بداية من العام الدراسى الحالى 2020-2021، وذلك بالإضافة إلى القنوات التعليمية التى يبثها قطاع القنوات المتخصصة، ويتم بث هذه القنوات فضائيًا وعبر البث الأرضى، وإعلان جدول البث أسبوعيًا على صفحة الوزارة عبر الفيس بوك والموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

إطلاق منصة الحصص الإلكترونية

توفر المنصة طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أون لاين، يقدمه معلمون خبراء فى مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما تحتوى المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصرى.

https://www.hesas.eg

نظام إدارة التعلم

المصدر الرئيسى للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية، حيث تضم محتوى رقمى تفاعلى مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة فى كل درس من خلال المحتوى التفاعلى الذى يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس فى المنهج، بالإضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.

LMS.EKB.eg

المكتبة الرقمية

تضم المكتبة محتوى علمى رقمى لكافة المراحل التعليمية بالوسائط المتعددة "فيديو- صور- أفلام وثائقية"، فضلاً عن إتاحة أكثر من 80 قاموسا ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، ومحتوى متعدد التخصصات لسنوات نظام التعليم الجديد.

Http://study.ekb.eg

منصة التواصل

وهى منصة أطلقتها الوزارة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عن بعد، حيث تمكن ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتوصلوا مع المعلم كما لو كان فى المدرسة، وذلك لشرح الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطلاب وتسليم المشروعات البحثية.

Edmodo.org

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية

وهى منصة أطلقتها الوزارة لبث المراجعات لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال العام الدراسى 2019-2020، قبل امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

https://stream.moe.gov.eg

قناة الوزارة على يوتيوب

وهى قناة مخصصة لبث المواد التعليمية لجميع المراحل التعليمية عبر اليوتيوب.

إطلاق منصة التعليم المصرى

وهى منصة أطلقتها الوزارة لتوضيح طرق استخدام المنصات التعليمية التى أعلنت عنها الوزارة مع توضيح طرق استخدام كل منصة بمفردها وتقديم دليل شامل لأبنائنا الطلاب لاستكمال العملية التعليمية.

eduhub.moe.gov.eg

وأضاف الدكتور طارق شوقى أن الاستثمار فى هذه المنصات تتيح لنا استكمال العام الدراسى ويستفيد منها الطلاب، أما طلاب المرحلة الثانوية فلديهم أجهزة تابلت وشرائح للدخول على الإنترنت، كما أن لديهم قناة تليفزيونية تعليمية بالإضافة إلى منصة تعلم موجودة على التابلت ولديهم منصة أدمومودو والدروس الإلكترونية لتكملة العام الدراسى من المنزل بدون محذوفات.

وأوضح أننا اتخذنا تلك القرارات لتفادى فترة الذروة فى انتشار فيروس كورونا، متمنيًا السلامة لجميع أفراد الشعب المصرى، وجميع العناصر المشاركة فى المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة.

