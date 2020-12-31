خالد الجندى : كورونا فعل ما لا يفعله أولياء الله الصالحين فى محاربة المعاصى

جدة - نرمين السيد - أضاف الجندى خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن 2020 هى سنة قربت الجميع إلى الله لأنها جعلت الإنسان يدعى الله تعالى أكثر من أى وقت مضى، موضحًا أن الجائحة تسببت فى أن يتقرب البشر إلى الله والتوبة.

تابع: "جائحة كورونا أغلقت جميع البارات فى العالم والمراقص وأماكن الدعارة كما أوقفت الشيش من جميع المقاهى، نعم هناك أضرار اقتصادية ولكنها زائلة وستُعوض بمزيد من الإنتاج لأن كل شئ يُعوض ويأتى مكانه ولكن الأهم هو التفاؤل رغم أن كورونا أوقع ضحايا ولكن الله أتخذ منهم شهداء".

فى سياق آخر، طالب الشيخ خالد الجندى بتشديد عقوبة التنمر بذوى الهمم ذلك لأن هناك مواد فى القانون تعاقب بالحبس عامين وبغرامة 20 ألف جنيه لمن يسخر من الآخرين أو يتكلم بخطاب طائفى أو يتطاول باللفظ أو الفعل على أى شخص، مؤكدًا أن هذه العقوبة لا تكفى لأن التنمر يهدد تماسك المجتمع ككل.

وأوضح أن القانون يتيح للمتنمر التملص من العقوبة بدفع الغرامة بما يعنى "هشتم بفلوسى" ولهذا يجب تشديد العقوبة.