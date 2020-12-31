نقيب الصحفيين يطالب بعدم التسرع فى نشر أخبار عن الحالة الصحية للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، نداء لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين المسؤولين والعاملين بالإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية والإذاعية، بعدم التسرع في نشر أى أخبار تتعلق بالحالة الصحية لعموم المواطنين المصريين والشخصيات والرموز العامة، دون الاستناد لتقارير طبية معتمدة ومشار إليها فى مضمون هذه الأخبار.





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