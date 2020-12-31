جدة - نرمين السيد - تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة وأشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة، مركز الحساسية والصدر بإمبابة بنطاق حى شمال الجيزة.





كما تفقد الشهابى مستشفى صدر الجيزة بنطاق حى العمرانية لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها، كما زار نائب المحافظ أقسام الأستقبال والطوارئ والآشعة وغرف العزل والرعاية المركزة لأطمئنان على المرضى. ووجه الشهابى بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهة فيروس كورونا فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، كما أعرب الشهابى عن شكره وتقديره للأطقم الطبية لما يتم بذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة قرارت رئيس مجلس الوزراء بالمرور على المستشفيات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. نائب محافظ الجيزة يتفقد مركز الحساسية والصدر بإمبابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.