المصريين الأحرار : تصريحات متحدث الخارجية الإثيوبية عدائية وغير مقبولة 

جدة - نرمين السيد - وشدد الحزب فى بيانه، اليوم الخميس، أن مصر ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية دائمًا، ولم تحمِّل أى طرف أعباء المشكلة، بقدر ما لجأت إلى التفاوض الدولى، لحفظ حقوق الشعب المصرى، وكذلك حقوق الشعب الإثيوبى، كما أن مصر لم تتدخل فى الشأن الداخلى الإثيوبى، على العكس مما فعله المتحدث باسم وزير الخارجية الإثيوبية، إذ أن تصريحاته انطوت على تجنٍ كبير، وافتراضات بخصوص "تجريم الإرهابيين"، إذ أطلق على واقعة تخص "حاملى السلاح"، بشكل متعمد وبطريقة فيها خلط كبير: "حجز الإسلاميين" وهناك فارق كبير طبعاً بين الإرهابى والمواطن العادى.
وأكد هانى لبيب، المتحدث باسم الحزب، أن مصر دولة مؤسسات ذات توجهات واضحة ويحكمها القانون، مشيرًا إلى أنها دولة قادرة على مواجهة المشاكل والأزمات الداخلية والخارجية وحلها، وأوضح أن مصر أكبر من أن تنزل لهذا المستوى من الحوار.
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