دير العذراء مريم المحرق يفتح أبوابه للزوار فى عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى القرار أن الدير مفتوح غدا يوم الجمعة والسبت والأحد، على أن يغلق أبوابه يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء، فيما سيتم فتح أبواب الدير للزيارة فقط، بداية من يوم عيد الميلاد الخميس 7 يناير.

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