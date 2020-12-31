تعليق امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بطب الأزهر 



قررت جامعة الازهر تعليق امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب بالجامعة (الماجستير والدكتوراه).

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية أن قرار التعليق يشمل طلاب الفرق النهائية بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر.

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