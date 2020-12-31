السكة الحديد: مد سير قطاري كفر الشيخ إلى الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد مد مسير قطاري كفرالشيخ ٨٨٣ و ٨٨٩ إلي محطة الإسكندرية بدلًا من دمنهور في نفس مواعيدهما ومحطات وقوفهما.
وقالت الهيئة إنه مع التطوير والعمل المستمر بمحطة الإسكندرية، وما تطلبه ذلك من اختصار لقطارات شربين /كفرالشيخ /الإسكندرية والعكس بمحطة دمنهور، ومع عمل الهيئة علي راحة جمهور الركاب والذي هو مبدأ أساسي ودائم تعمل عليه الهيئة فقد قررت الآتي:-
اعتبارًا من يوم ١-١-٢.٢١ امتداد مسير قطاري ٨٨٣ و ٨٨٩ إلي محطة الإسكندرية في نفس مواعيدهما ومحطات وقوفهما.
اعتبارًا من يوم ٢-١-٢.٢١ قيام قطار ٨٠٢ من محطة الإسكندرية بدلا من دمنهور في نفس الميعاد ومحطات الوقوف.
قيام قطار ٨٩٤ من محطة الإسكندرية بدلا من محطة دمنهور مع تغيير ميعاد القيام ليصبح الساعة ٥.٢٠ مساء ونفس محطات الوقوف.
وفى سياق متصل أعلن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل صباح اليوم وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو .
أشار وزير النقل إلى ان العربات الـ 13 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 186 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة.
وأكد الوزير أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش وأن جميع هذه الإجراءات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت فى زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات و فى تحسن مستوى الخدمة والتى بدأ المواطن يشعر بها على ارض الواقع.
جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .
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