السكة الحديد: مد سير قطاري كفر الشيخ إلى الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد مد مسير قطاري كفرالشيخ ٨٨٣ و ٨٨٩ إلي محطة الإسكندرية بدلًا من دمنهور في نفس مواعيدهما ومحطات وقوفهما.

وقالت الهيئة إنه مع التطوير والعمل المستمر بمحطة الإسكندرية، وما تطلبه ذلك من اختصار لقطارات شربين /كفرالشيخ /الإسكندرية والعكس بمحطة دمنهور، ومع عمل الهيئة علي راحة جمهور الركاب والذي هو مبدأ أساسي ودائم تعمل عليه الهيئة فقد قررت الآتي:-

اعتبارًا من يوم ١-١-٢.٢١ امتداد مسير قطاري ٨٨٣ و ٨٨٩ إلي محطة الإسكندرية في نفس مواعيدهما ومحطات وقوفهما.

اعتبارًا من يوم ٢-١-٢.٢١ قيام قطار ٨٠٢ من محطة الإسكندرية بدلا من دمنهور في نفس الميعاد ومحطات الوقوف.

قيام قطار ٨٩٤ من محطة الإسكندرية بدلا من محطة دمنهور مع تغيير ميعاد القيام ليصبح الساعة ٥.٢٠ مساء ونفس محطات الوقوف.