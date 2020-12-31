نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يوجه بعدم النشر عن الحالة الصحية للمواطنين بدون تقارير طبية معتمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين نداء لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين المسؤولين والعاملين بالإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية والإذاعية، بعدم التسرع في نشر أي أخبار تتعلق بالحالة الصحية لعموم المواطنين المصريين والشخصيات والرموز العامة، بدون الاستناد لتقارير طبية معتمدة ومشار إليها في مضمون هذه الأخبار.

وأوضح نقيب الصحفيين فب بيانه، أنه واثق من التزام كل الزملاء بهذه القاعدة المهنية الأخلاقية، تجنبًا لإثارة الخوف والهلع لدى من يتم نشر أحوالهم الصحية، بدون توثيق وبين عائلاتهم وأصدقائهم ومحبيهم، في وقت هم فيه جميعا أحوج ما يكونون إلى الاطمئنان والهدوء للتعامل مع الجائحة التي أصابت ذويهم ويواجهها العالم كله.