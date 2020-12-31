عضو لجنة الفيروسات: قد نكون فى بداية ذروة الموجة الثانية لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم"الذى يُعرض على فضائية DMC، اليوم الخميس، أن مصر قد تكون فى بداية مرحلة ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، لأن التوقعات الحسابية ستصل إلى رقم 140 ألف مصاب منذ بدء انتشار الفيروس.

وأوضحت أنه بعد زيادة المنحنى الوبائى لحالات الإصابة بفيروس كورونا، سنشهد انخفاض تدريجى فى الإصابات خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 411 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 111.451 حالة، كما سجلت 1.411 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 56.