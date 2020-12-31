وفد مصرى فى مجال الموانئ والملاحة النهرية يزور مدينة وادى حلفا السودانية

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عقد الوفد المصرى مجموعة من اللقاءات مع العديد من المسئولين السودانيين، وعلى رأسهم وكيل وزارة النقل والبنية التحتية السودانية، ورئيس مصلحة الملاحة النهرية، ورئيس مصلحة السكك الحديدية بالسودان، ورئيس ميناء وادى حلفا، بجانب عدد من المسؤولين التنفيذيين فى وزارات النقل والبنية التحتية والمالية السودانية، فضلاً عن القنصل العام السودانى فى أسوان.
وصرح الوزير المفوض أحمد الشريف، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للسودان، فى منتصف شهر أغسطس 2020، ولقاء وزيرى النقل فى البلدين فى نوفمبر الماضى بالقاهرة، والذى تم الاتفاق خلاله على تطوير ميناء وادى حلفا، ورفع قدرات ومعدلات التداول فيه، بالإضافة إلى تكثيف جهود تطوير الملاحة النهرية بين البلدين على نحو يعزز من حجم التبادل التجارى.
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