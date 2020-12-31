وزيرة الصحة والسفير الصينى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتوفير لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ‏شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".





وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والسفير الصينى لدى مصر لياو لى تشانغ، بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفنى للوزيرة، و"شياو جونجانغ" الوزير المفوض للسفارة الصينية لدى مصر.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزاة، أن الوزيرة أكدت حرصها على التعاون مع الجانب الصينى خصوصا فى مجال توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث تهدف المذكرة إلى استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين فى مجال لقاحات فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التعاون فى مختلف مجالات الصحة العامة، وبناء منصة لنقل وتبادل الخبرات بين الشركاء المعنيين والمؤسسات الدولية فى البلدين لتعزيز التعاون بين الجانبين.





وأضاف مجاهد أن الوزيرة نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والشعب المصرى، إلى جمهورية الصين حكومة وشعبًا، لدعمهم مصر فى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، وكذلك تقديم مختلف أوجه الدعم لمصر منذ بداية الجائحة، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين وقيادتهما.

وتابع :"أن الوزيرة ناقشت مع السفير الصينى توفير الدفعات المستقبلية للقاح فيروس كورونا المستجد وإرسالها لمصر بشكل عاجل"، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمصر أكدت فاعلية اللقاح وفقًا لنتائج التجارب الإكلينيكية التى أُجريت على اللقاح وشاركت بها مصر مع مختلف دول العالم تحت شعار "من أجل الإنسانية".

من جانبه، أكد السفير الصينى لدى مصر، أن توقيع المذكرة يُعد دليلاً حيًا على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والصين وتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال إنتاج وتطوير اللقاحات، مشيدًا بمشاركة مصر فى التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد فى مرحلتها الثالثة من إنتاج شركة "سينوفارم".

ووجه السفير الصينى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى نيابة عن الحكومة الصينية لتضامنه مع الشعب الصينى منذ بداية الجائحة بالصين، قائلاً "الشعب الصينى لن ينسى ما قدمته له مصر" ولذلك تكون لمصر الأولوية دائمًا فى الحصول على لقاحات فيروس كورونا، كما أثنى على الجهود المبذولة من جانب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للتصدى لفيروس كورونا وإدارة الأزمة بشكل فعال منذ بداية الجائحة بمصر.