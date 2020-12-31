نقل الكاتب وحيد حامد لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات

تدهورت الحالة الصحية للكاتب الكبير وحيد حامد على مدار الأيام الماضية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات منذ 10 أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية، فضلاً عن معاناته من متاعب بالرئة، وهو الأمر الذى أدخله غرفة العناية المركزة خلال الثلاثة أيام الأخيرة.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ42، الكاتب وحيد حامد بمنحه جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، وذلك تقديرا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا.

ولاقى تكريم وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائى ترحيبا كبيرا من الفنانين والنقاد، حيث شهدت لحظة تكريمه بكاء العديد النجوم والنجمات مثل يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوى، لبلبة، نيللي كريم، منة شلبى، علا رشدى، مع تصفيق حار من الحضور بمجرد صعوده على خشبة المسرح.

وقال وحيد حامد في كلمته أثناء تكريمه،: "أنا بشكر حضراتكم جدًا، علشان انتوا من عشاق السينما، إلى أنا حبيتها بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروني بأفلام أسعدتكم بقدر ما، أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير علشان المشوار طويل، وكان من الصعب جدًا إن أنا أقف في مكاني ده لولا حبكم، ولولا دعمكم، ولولا حبكم للسينما وللمخلصين للسينما".