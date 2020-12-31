تعرف على أسباب قلق الأندية من طريقة إدارة اللجنة الثلاثية للجبلاية.. التهديد بالغاء الفار أهمها

علم "صوت الأمة" أن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، تسلمت خزينة الجبلاية وفى خزينتها مبالغ مالية طائلة تقدر بـ80 مليون جنيه و5 ملايين دولار ، إضافة إلى مبالغ مماثلة تقترب من هذه المبالغ كديون مستحقة لدى جهات خارجية مختلفة، وهو ما يرفع من قيمة ميزانية اتحاد الكرة ، ليبقى هذا عامل مساعد في سبيل توفير كل الإمكانيات المطلوبة للصرف على المنتخبات ودعم الأندية الصغيرة وتطوير كل المنشات الخاصة بالكرة المصرية.

كل هذه المبالغ المذكورة تعد مورثات من عمل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى طوال العام وخمسة الشهور التي تولت فيها المهمة، نتاج جهد وعمل كبير فى سبيل توفير هذه القيمة المالية الكبيرة بزيادة تفعيل الموارد، وبات من المطلوب استخدامها فى أوجه الانفاق الصحيحة مع زيادة تنمية الموارد الفترة المقبلة.

يأتى هذا في الوقت الذى ترفض فيه اللجنة الثلاثية التى تولت المهمة منذ أيام قليلة سداد المتعلقات المالية للجبلاية لمستحقيها مثل متأخرات تقنية الفارللشركة المنفذة، والمقدرة بـ100 ألف يورو، لدرجة وصلت حد التهديد بإلغاء تطبيق الـ VAR بهدف تصدير انطباع سلبى وخداع الرأى العام بعدم توافر سيولة في خزينة الجبلاية، فضلا عن رغبة اللجنة الثلاثية في إشراك الأندية في تحمل تكاليف تقنية الفيديو، وهو ما تسبب في ثورة عارمة من الأندية تجاه اللجنة خلال اجتماع اليوم، خاصة فى ظل الضائقة المالية التى يمر بها أغلب الأندية، ما نتج عنه التراجع عن هذه الأفكار الهادمة ، خصوصا بعد مواجهة مسئولى الأندية اللجنة الثلاثية بأن تكاليف الـ VAR يتحملها الشركة الراعية بعيدا عن حسابات الجبلاية، فلماذا يريد مشاركة الأندية فى التكاليف واستنزاف مواردها المعدومة من الأساس؟، وهو الأمر الذى فتح علامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر وجعل الشك يساور أغلب الأندية فى طريقة إدارة اللجنة الثلاثية للجبلاية.