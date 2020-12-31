تامر مرسى يتفقد مقر احتفالية العام الجديد 2021 على كوبرى "تحيا مصر" (فيديو)

تفقد تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقر احتفالية العام الجديد 2021 التى تشمل أكبر عروض للألعاب النارية فى تاريخ مصر، وتقام أعلى كوبرى تحيا مصر الجديد، حيث نشر عبر حسابه على فيس بوك، فيديو تفقده للاطمئنان على الاستعدادات النهائية قبل الحفل الذى ينطلق مع دقات ساعة العام الجديد.

احتفالية ضخمة تجهز لها حاليا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، عبر قنواتها المختلفة، احتفالا برأس السنة، فالحفل تم التجهيز له ليكون على مستوى عالمى، وعلى غرار أكبر الحفلات العالمية التى تقام فى المناسبات الكبرى، وفى كبرى عواصم العالم احتفالا برأس السنة.

قررت الشركة المتحدة أن يتم بث موحد ومباشر على قنواتها يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى وتاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر" وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتزامن مع مدن العالم، حيث اشتهرت فى السنوات الماضية، مجموعة من عواصم العالم، بالتحضير لتلك المناسبة، بوجود عد تنازلى على أبرز ملامحها.

الاحتفالية ستكون الأولى من نوعها، لكنها لن تكون الأخيرة، حيث سيكون الحفل الذى سيتم بثه نهجا للسنوات القادمة، وأيضا واحدة من أبرز الوسائل للترويج للسياحة فى مصر، والتعرف على أبرز معالمها، حيث نجحت الشركة بامتياز في كل الفعاليات التى تصدرت لها وحملت مسئوليتها، لتخرج هذه الفعاليات بشكل مبهر ومميز.

المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المتحدة، قال إن الاحتفال يعتبر أول عد تنازلى رسمى للعام الجديد يتم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوازى مع بقية مدن العالم، مثل: باريس ونيويورك وسيدنى ولندن ودبى، وغيرها، وهو طقس ستواظب عليه المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول فى الترويج السياحى لها، ورسالة للعالم كله تؤكد استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعيها.