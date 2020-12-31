"ملتقى بنغازى" يؤكد دعم إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا ويدعو لمغادرة المرتزقة

أكد البيان الختامى للملتقى الثالث فى مدينة بنغازى، دعم إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن التمسك بالحل الدستورى في اختيار كل إقليم ومن يمثله في المجلس الرئاسي القادم، وأعلن رفضه المغالبة العددية.

وأشار البيان الختامي للملتقى، والذى شارك به المئات إلى عدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية، ودعم كل من مسار "5+5" ووقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدين اعتماد مدينة سرت مقر مؤقت لكل من المجلس الرئاسي والحكومة والمصرف المركزى.

ولفت المجتمعون فى بيان – حصلنا على نسخة منه – إلى رفضهم مسودة الدستور وتشكيل لجنة جديدة من الخبراء لوضع دستور توافقى واعتماد دستور 1951 غير المعدل كقاعدة دستورية، يتم بموجبها انتخابات عامة في 23 ديسمبر المقبل.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة خروج المرتزقة من كافة الأراضى الليبية فورا، مؤكدين دعمهم لبعثة الأمم المتحدة، والدول الصديقة شرطية التزامها بالتوافق بين الأقاليم التاريخية الليبية.

وطالب المجتمعون باعتماد اسم إقليم برقة في كل المعاملات الرسمية وضرورة اتخاذ مجلس النواب الليبي والحكومة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، داعين كل من يختلف معهم في الأراء داخل برقة وخارجها إلى ضرورة توسيع دائرة التوافق وتوحيد الصفوف لتقديم مصلحة ليبيا وتوزيع الثروات بشكل عادل على كل الأقاليم.